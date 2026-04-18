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Frau (82) wurde von einem Linienbus erfasst

Oberösterreich
18.04.2026 18:00
Die Frau wurde ins Krankenhaus nach Schärding gebracht.
Die Frau wurde ins Krankenhaus nach Schärding gebracht.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Als ein Busfahrer (54) am Samstag in Esternberg aus einer Haltestelle fahren wollte, übersah er offenbar eine 82-jährige Einheimische, die gerade die Straße überquerte. Die Frau wurde umgestoßen und verletzt.

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Die Fußgängerin ist Samstagvormittag im Esternberger Ortsteil Pyrawang  von dem anfahrenden Linienbus erfasst worden. Die 82-Jährige wurde zu Boden gestoßen und musste ins Spital eingeliefert werden. Der Busfahrer (54) hatte an einer Haltestelle gestoppt.

Unfall beim Anfahren
Nachdem ein Fahrgast ausgestiegen war, fuhr der Chauffeur wieder los. Dabei dürfte er übersehen haben, dass die Pensionistin einige Meter vor dem Bus die Straße überquerte, und es kam zur Kollision, so die Polizei.

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