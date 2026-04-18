Tragödie um ein betagtes Ehepaar im Innviertel

Leiche lag im Schlafzimmer

Am Samstag, gegen 10 Uhr, schlugen Nachbarn in der etwas abgelegenen Siedlung Alarm, nachdem sie – wie so oft – beim alleine lebenden 83-Jährigen nach dem Rechten gesehen und eine schlimme Entdeckung gemacht hatten. Und sie sollten mit ihrer Vermutung Recht behalten. Die Einsatzkräfte fanden schließlich im Schlafzimmer die getötete 77-jährige Ehefrau und im Wohnzimmer ihren lebensgefährlich verletzten Ehemann.