Tragödie um ein betagtes Ehepaar im Innviertel

Aufmerksame Nachbarn schlugen am Samstagvormittag in Eberschwang (Oberösterreich) Alarm, weil sie sich um ein betagtes Ehepaar sorgten. Polizisten stießen in dem Einfamilienhaus auf die Leiche (77) der Frau und ihren schwer verletzten Gatten (83). Die Umstände der Tat waren rasch geklärt.
War es die Entscheidung des Ehemanns oder eine gemeinsam geplante Tat? Dies bleibt nach der Tragödie um ein betagtes Ehepaar in Eberschwang unklar, alle anderen Umstände der Tat im Einfamilienhaus sind geklärt.
Leiche lag im Schlafzimmer
Am Samstag, gegen 10 Uhr, schlugen Nachbarn in der etwas abgelegenen Siedlung Alarm, nachdem sie – wie so oft – beim alleine lebenden 83-Jährigen nach dem Rechten gesehen und eine schlimme Entdeckung gemacht hatten. Und sie sollten mit ihrer Vermutung Recht behalten. Die Einsatzkräfte fanden schließlich im Schlafzimmer die getötete 77-jährige Ehefrau und im Wohnzimmer ihren lebensgefährlich verletzten Ehemann.
Waffe legal besessen
Während die Rettungskräfte um das Leben des 83-Jährigen kämpften und ihn ins Krankenhaus nach Wels flogen – am Nachmittag war sein Zustand kritisch, aber stabil –, konnten die Ermittler die Umstände der Bluttat rasch klären. Der Ehemann hatte am Vortag seine Gattin, die schon länger wegen Demenz im Seniorenheim lebte, nach Hause geholt.
Am Samstagvormittag fielen die Schüsse aus der vom 83-Jährigen legal besessenen Pistole. Aufgrund der Auffindungssituation geht die Polizei von keinen weiteren Beteiligten aus.
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