Marathonläufer spielten mit Wiener Symphonikern

Wolfgang Konrad, Vater des Vienna City Marathons, hatte die erste Vision von so einem Konzert schon vor 18 Jahren. Heuer war es soweit. Läuferinnen und Läufer, die an einem Bewerb des Vienna City Marathon teilnehmen, hatten die Möglichkeit, sich mit Musikvideos zu bewerben, um gemeinsam mit Mitgliedern der Wiener Symphoniker aufzutreten. Zahlreiche Einsendungen mit sehr hoher Qualität sind eingegangen und wurden gesichtet. Die Wiener Symphoniker haben dann 42 laufende Musikerinnen und Musiker für diese Konzertpremiere ausgewählt.