Marathonläufer spielten mit Wiener Symphonikern

Der ausverkaufte Goldene Saal des Wiener Musikvereins bebte beim Konzert der Wiener Symphoniker mit 42 ausgewählten Marathonläufern. Dirigent Tobias Wögerer sagte: „Wir haben eine Stadionatmosphäre erlebt.“ Österreichs Marathon-Rekordler Aaron Gruen, der als Cellospieler Mitglied des Ensembles war, lächelte: „Wir haben die Sport-Polka gespielt und die Tempobezeichnung ist schnell. Ich hoffe, dass ich dem auch Sonntag gerecht werden kann.“
Wolfgang Konrad, Vater des Vienna City Marathons, hatte die erste Vision von so einem Konzert schon vor 18 Jahren. Heuer war es soweit. Läuferinnen und Läufer, die an einem Bewerb des Vienna City Marathon teilnehmen, hatten die Möglichkeit, sich mit Musikvideos zu bewerben, um gemeinsam mit Mitgliedern der Wiener Symphoniker aufzutreten. Zahlreiche Einsendungen mit sehr hoher Qualität sind eingegangen und wurden gesichtet. Die Wiener Symphoniker haben dann 42 laufende Musikerinnen und Musiker für diese Konzertpremiere ausgewählt.
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