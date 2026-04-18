Rasender Biker (25) ist nun sein Motorrad los

Das ging alles schnell. Zuerst war am Samstag ein 25-jähriger Niederösterreicher mit seinem Motorrad in Grein (OÖ) viel zu schnell unterwegs und dann war er auch noch ganz schnell seinen Führerschein und auch sein Zweirad los.
Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten fuhr am Samstag mit seinem Motorrad gegen 15.50 Uhr auf der B119 von Grein kommend Richtung Dimbach. Und das nicht zu langsam. Denn der Biker wurde im Gemeindegebiet von Grein von einer Polizeistreife in einer 70er-Zone mit einer Geschwindigkeit von 146 km/h gemessen.
Führerschein ist auch weg
Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und das Motorrad nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Perg vorläufig beschlagnahmt.
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