Rasender Biker (25) ist nun sein Motorrad los

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten fuhr am Samstag mit seinem Motorrad gegen 15.50 Uhr auf der B119 von Grein kommend Richtung Dimbach. Und das nicht zu langsam. Denn der Biker wurde im Gemeindegebiet von Grein von einer Polizeistreife in einer 70er-Zone mit einer Geschwindigkeit von 146 km/h gemessen.