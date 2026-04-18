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Austria gegen Salzburg

„Glaube an Erfolge gegen sie ist größer geworden“

Bundesliga
18.04.2026 18:30
Wiener Austrias Markus Suttner traf am 26. März 2014 beim 3:0-Sieg gegen Salzburg.
Wiener Austrias Markus Suttner traf am 26. März 2014 beim 3:0-Sieg gegen Salzburg.(Bild: Gerhard Gradwohl)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Die Wiener Austria will am Sonntag (14.30 Uhr) den ersten Sieg in Favoriten gegen Salzburg seit 2014 feiern. Markus Suttner und Alexander Gorgon trafen damals, die Top 3 sind für Violett realistisch.

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„Ein Wahnsinn“, findet auch Markus Suttner nur schwer Worte, wenn der 39-Jährige an Austrias Heimserie gegen Salzburg erinnert wird. Kein Wunder, denn beim letzten Sieg der Veilchen in Favoriten stand der Ex-Profi am 26. März 2014 unter Trainer Herbert Gager selbst noch auf dem Platz, erzielte er beim 3:0 den zweiten Treffer. „Wir haben erstmals mit einer Dreierkette, strukturiert gespielt. Unser Matchplan ist super aufgegangen“, weiß Suttner. Am Sonntag soll die katastrophale Bilanz gegen die Mozartstädter in einer ausverkauften Generali-Arena ein Ende nehmen, will Violett den zweiten Dreier in Folge gegen die Bullen (das gelang zuletzt 2014) feiern.

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