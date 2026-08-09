Zwei Verletzte nach Biker-Unfall bei Edelschrott

Am Samstagnachmittag ist es auf der B70 zu einem Motorradunfall gekommen. Ein 32-Jähriger und eine 25-Jährige, die auf einem Motorrad in Richtung Edelschrott im Bezirk Voitsberg unterwegs waren, stürzten. Beide wurden verletzt, die junge Frau schwer.
Gegen 14.30 Uhr wurde das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und die Feuerwehren Edelschrott und Köflach, sowie Einsatzkräfte der Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der B70 zwischen Pichling und Edelschrott gerufen.
Junge Frau schwer verletzt
Ein 32-Jähriger und eine 25-Jährige waren zuvor auf einem Motorrad in Richtung Edelschrott unterwegs, als sie zu Sturz kamen. Bei dem Crash wurde der 32-Jährige leicht verletzt, die 25-Jährige schwer.
Frau mit Helikopter ins Krankenhaus gebracht
Die Frau konnte in stabilem Zustand mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 ins Zentrum für Akutmedizin der Universitätsklinik Graz geflogen werden. Wie es zu dem Unfall kam, war zuletzt noch unbekannt.
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