Dieser Zauber schwingt noch lange traumhaft nach

Während auch am zweiten Festtag auf dem riesigen Flohmarkt noch getandelt wurde, ließen sich die Besucher von den Gauklern überraschen. In der „Krone“-Kinderwelt im Landhaushof hatten die Mädchen und Buben an den Spielestationen Spaß. Die Großen feierten trotz des Regengrußes am Freitag beide Tage vor den Bühnen bei guter Musik und mit großartiger Stimmung.