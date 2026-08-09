Dieser Zauber schwingt noch lange traumhaft nach

Folge dem staunenden Raunen! Das umfangreiche Altstadtzauber- Programm begeisterte in Klagenfurt Groß und Klein und wird noch lange in Erzählungen an jene tollen Tage auftauchen...
Folge dem staunenden Raunen! Denn wenn sich in der Innenstadt Familien zusammenrotten, ihre Augen vor Begeisterung groß werden, sie ehrfurchtsvoll schweigen oder herzlich lachen, dann zeigen Kleinkünstler, was sie können. Erlebnisse, die man das ganze Jahr über nicht hat, boten die Stadtrichter auch beim 30. Altstadtzauber in Klagenfurt.
Ich bin glücklich! Es war ein großartiges Fest für die ganze Familie. Ich freu‘ mich auf den Altstadtzauber 2027!
Burggraf Willi Noll von den Stadtrichtern zu Clagenfurth
Während auch am zweiten Festtag auf dem riesigen Flohmarkt noch getandelt wurde, ließen sich die Besucher von den Gauklern überraschen. In der „Krone“-Kinderwelt im Landhaushof hatten die Mädchen und Buben an den Spielestationen Spaß. Die Großen feierten trotz des Regengrußes am Freitag beide Tage vor den Bühnen bei guter Musik und mit großartiger Stimmung.
„Es war ein wirklich wunderbares Familienfest! Wir danken allen, die mitgemacht haben, und allen, die mitgefeiert haben!“, so Burggraf Willi Noll. „Wir freuen uns schon auf den Altstadtzauber 2027“, strahlt Sommeramtmann Stefan Lindner. Denn nach einer nur kurzen Pause beginnen die ehrenwerten Herren wieder mit der Organisation des nächsten zauberhaften Festes in Klagenfurt.
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