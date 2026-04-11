NASA-Aufnahmen zeigen spektakulären Feuerschweif

Die ersten Menschen, die seit über 50 Jahren in Mondnähe waren, sind zurück auf der Erde. Spektakuläre Aufnahmen zeigen den feurigen Wiedereintritt der „Orion“-Kapsel in die Erdatmosphäre.
Die drei Amerikaner Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der Kanadier Jeremy Hansen entfernten sich bei ihrer Mondumrundung 406.773 Kilometer von der Erde – weiter als jeder andere Mensch.
Die vier „Artemis 2“-Astronauten landeten nach rund zehn Tagen im All mit der „Orion“-Kapsel plangemäß kurz nach 17 Uhr Ortszeit im Pazifik.
Video zeigt gewaltigen Feuerschweif
Zuvor mussten die Raumfahrer noch den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre bewältigen. Kameras hielten den spektakulären Moment fest – bei hohen Geschwindigkeiten bildete sich dabei ein gewaltiger Feuerschweif.
Es sei eine „Bilderbuch-Landung“ gewesen, so die NASA. Ihre und auch Spezialkräfte des US-Verteidigungsministeriums halfen den Astronauten aus der Kapsel und brachten sie dann per Helikopter zu einem speziellen Schiff.
NASA-Chef Jared Isaacman nahm sie in Empfang und gratulierte zu einer „historischen Errungenschaft“. Die Astronauten winkten und lächelten in die Kameras und streckten ihre Daumen in die Höhe. Die Crew sei „gesund und glücklich“, hieß es von der NASA. Sie soll nun medizinisch untersucht und dann nach Houston (Texas) ins Space Center gebracht werden.
Übrigens: Zum sicheren Verlauf der Mondmission trug auch Technologie aus Österreich bei. Die Firma Magna aus Graz hatte Hochdruckleitungen für die Flüssigtanks des „Space Launch System“ geliefert, mit dem die „Orion“-Kapsel gestartet wurde. Angedockt an diese Kapsel war das „European Service Modul“ (ESM), wobei Technologie des Wiener Hightech-Unternehmens TTTech die sicherheitskritische Datenkommunikation aller Lebenserhaltungs- und Steuerungssysteme sicherstellte.
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