NASA-Aufnahmen zeigen spektakulären Feuerschweif

NASA-Chef Jared Isaacman nahm sie in Empfang und gratulierte zu einer „historischen Errungenschaft“. Die Astronauten winkten und lächelten in die Kameras und streckten ihre Daumen in die Höhe. Die Crew sei „gesund und glücklich“, hieß es von der NASA. Sie soll nun medizinisch untersucht und dann nach Houston (Texas) ins Space Center gebracht werden.