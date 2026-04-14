Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama um Caro A. (20)

Prozess um rätselhaftem Tod nach Fettabsaugung

Gericht
14.04.2026 12:00
Porträt von Anja Richter
Porträt von Sophie Pratschner
Von Anja Richter und Sophie Pratschner

Schon vor Prozessbeginn fließen bei den Eltern von Caro Tränen. Wie berichtet, war die 20-Jährige Anfang Dezember 2022 nach einer Fettabsaugung in einer Wiener Privatklinik an den Folgen eines Sauerstoffmangels, den sie bei der OP erlitten hatte, verstorben. „Wir wollen endlich Klarheit“, so die Mutter zur „Krone“. Der angeklagte Anästhesist bekennt sich im Prozess „nicht schuldig“.

0 Kommentare

Mit breiten Beinen sitzt der Mediziner, der mittlerweile in Pension ist und für den die Unschuldsvermutung gilt, auf dem Anklagestuhl im Bezirksgericht Innere Stadt. Lange hatte es danach ausgesehen, als ob er einem Prozess entgehen könnte, doch nachdem die Staatsanwaltschaft Wien nach einem „Krone“-Bericht über den Fall die Ermittlungen wiederaufgenommen hatte, muss er sich nun doch dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung stellen. 

Mutter brachte Tochter zur Klinik
„Nicht schuldig“, stellt er gleich zu Beginn der Befragung durch den Richter klar, dass er keine Verantwortung für den tragischen Tod der Jus-Studentin übernehmen wird. Die junge Frau hatte sich damals für eine Fettabsaugung am Bauch entschieden, dafür viel Geld in die Hand genommen. „Sie hat für ihren eigenen Tod bezahlt“, so die Mutter, die ihr einziges Kind an jenem Dezembermorgen zu der Privatklinik begleitet hatte. 

Warum musste die 20-Jährige sterben?
Warum musste die 20-Jährige sterben?(Bild: Privat)
Caros Eltern am Dienstag im Bezirksgericht Innere Stadt
Caros Eltern am Dienstag im Bezirksgericht Innere Stadt(Bild: Krone KREATIV/Anja Richter, zVg)

Laut Bezirksstaatsanwältin gibt es zwei Hauptvorwürfe gegen den Narkosearzt: „Er hat die Pulsoxymetrie zur Messung der Vitalwerte an einem langen Gelnagel angebracht. Und er hat kein EKG verwendet“, sagt sie in ihrem Plädoyer. 

Erst nach Medikation Monitoring angebracht?
Der Arzt widerspricht ihr: „Das ist bei einem Dämmerschlaf auch nicht nötig“, sagt er. Bevor er im Detail zu der Operation befragt wird. So würden die Patienten sehr wohl angehalten, Gelnägel vor dem Eingriff zu entfernen. „Manche kommen trotzdem mit Gelnägeln zur OP“, sagt er. Dann würde man den Pulsoxymeter anhängen und schauen, ob ein Wert angezeigt wird. Ist dies der Fall, stehe dem Eingriff nichts im Wege. So sei es auch in dem Fall gewesen. 

Anwalt Sascha Flatz vertritt die Eltern von Caro A.
Anwalt Sascha Flatz vertritt die Eltern von Caro A.(Bild: Gerhard Bartel)

Spannend ist, dass der Arzt das Aufklärungsgespräch erst unmittelbar vor der Operation geführt hat. Und der jungen Patientin, die bis dahin als kerngesund galt, eigenen Angaben nach auch erste Mittel intravenös bereits verabreicht hat, bevor er das Monitoring anbrachte. 

Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
14.04.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WienInnere Stadt
Staatsanwaltschaft
ElternTränenMutterPensionTötung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
716.722 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
181.241 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Hormuz
106.424 mal gelesen
Die Meerenge Straße von Hormuz
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
7209 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2142 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1396 mal kommentiert
Mehr Gericht
Drama um Caro A. (20)
Prozess um rätselhaftem Tod nach Fettabsaugung
Prozess in Kitzbühel
Grasser-Privatkonkurs: 23,1 Mio. Euro anerkannt
Schläge unter Mördern
„Er kannte Geheimnisse, hat sie ausgeplaudert“
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Prozess in Vorarlberg
Nach Attacke vor Wettbüro: 30-Jähriger verurteilt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf