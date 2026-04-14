Prozess um rätselhaftem Tod nach Fettabsaugung

Schon vor Prozessbeginn fließen bei den Eltern von Caro Tränen. Wie berichtet, war die 20-Jährige Anfang Dezember 2022 nach einer Fettabsaugung in einer Wiener Privatklinik an den Folgen eines Sauerstoffmangels, den sie bei der OP erlitten hatte, verstorben. „Wir wollen endlich Klarheit“, so die Mutter zur „Krone“. Der angeklagte Anästhesist bekennt sich im Prozess „nicht schuldig“.
Mit breiten Beinen sitzt der Mediziner, der mittlerweile in Pension ist und für den die Unschuldsvermutung gilt, auf dem Anklagestuhl im Bezirksgericht Innere Stadt. Lange hatte es danach ausgesehen, als ob er einem Prozess entgehen könnte, doch nachdem die Staatsanwaltschaft Wien nach einem „Krone“-Bericht über den Fall die Ermittlungen wiederaufgenommen hatte, muss er sich nun doch dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung stellen.
Mutter brachte Tochter zur Klinik
„Nicht schuldig“, stellt er gleich zu Beginn der Befragung durch den Richter klar, dass er keine Verantwortung für den tragischen Tod der Jus-Studentin übernehmen wird. Die junge Frau hatte sich damals für eine Fettabsaugung am Bauch entschieden, dafür viel Geld in die Hand genommen. „Sie hat für ihren eigenen Tod bezahlt“, so die Mutter, die ihr einziges Kind an jenem Dezembermorgen zu der Privatklinik begleitet hatte.
Laut Bezirksstaatsanwältin gibt es zwei Hauptvorwürfe gegen den Narkosearzt: „Er hat die Pulsoxymetrie zur Messung der Vitalwerte an einem langen Gelnagel angebracht. Und er hat kein EKG verwendet“, sagt sie in ihrem Plädoyer.
Erst nach Medikation Monitoring angebracht?
Der Arzt widerspricht ihr: „Das ist bei einem Dämmerschlaf auch nicht nötig“, sagt er. Bevor er im Detail zu der Operation befragt wird. So würden die Patienten sehr wohl angehalten, Gelnägel vor dem Eingriff zu entfernen. „Manche kommen trotzdem mit Gelnägeln zur OP“, sagt er. Dann würde man den Pulsoxymeter anhängen und schauen, ob ein Wert angezeigt wird. Ist dies der Fall, stehe dem Eingriff nichts im Wege. So sei es auch in dem Fall gewesen.
Spannend ist, dass der Arzt das Aufklärungsgespräch erst unmittelbar vor der Operation geführt hat. Und der jungen Patientin, die bis dahin als kerngesund galt, eigenen Angaben nach auch erste Mittel intravenös bereits verabreicht hat, bevor er das Monitoring anbrachte.
Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.
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