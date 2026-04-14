Prozess um rätselhaftem Tod nach Fettabsaugung

Erst nach Medikation Monitoring angebracht?

Der Arzt widerspricht ihr: „Das ist bei einem Dämmerschlaf auch nicht nötig“, sagt er. Bevor er im Detail zu der Operation befragt wird. So würden die Patienten sehr wohl angehalten, Gelnägel vor dem Eingriff zu entfernen. „Manche kommen trotzdem mit Gelnägeln zur OP“, sagt er. Dann würde man den Pulsoxymeter anhängen und schauen, ob ein Wert angezeigt wird. Ist dies der Fall, stehe dem Eingriff nichts im Wege. So sei es auch in dem Fall gewesen.