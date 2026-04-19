Nach Schicksalsschlag: Leser spendeten 16.130 Euro

Zur Erinnerung: Ihr Ehemann Benedikt kam an einem Morgen im Februar 2026 völlig unerwartet ums Leben. Der Salzburger war mit seinem Pkw unterwegs. Auf der Westautobahn (A1) bei Eugendorf überschlug sich das Auto, der 31-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle. Der Alltag will nur schwer einkehren, besonders ihre beiden Töchter Florentina und Felipa leiden. „Seit zwei, drei Wochen durchleben wir die schwierigste Phase. Die Trauer ist so richtig da, wir weinen sehr viel.“ Die ganze Familie ist mittlerweile in Therapie, schwierig seien besonders die Nächte. „Die Mädchen haben einfach eine riesengroße Angst, dass sie mich auch noch verlieren“, sagt Schmidhuber.