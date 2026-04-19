Nach Schicksalsschlag: Leser spendeten 16.130 Euro

Wie aus dem Nichts verlor eine Salzburger Familie ihren geliebten Ehemann und Papa. Die „Krone“-Leser öffneten ihr Herz – und standen Hannah Schmidhuber und ihren beiden Töchtern zur Seite: „Wir sind so unglaublich dankbar!“
„Das ist eine unfassbare Summe“, freut sich Hannah Schmidhuber. Die Salzburgerin weiß kaum, wie sie den unzähligen Spendern danken soll. Sie erzählte der „Krone“ das tragische Schicksal ihrer Familie – und die Leser zögerten nicht. Stolze 16.130 Euro spendeten sie für Schmidhuber und ihre beiden Töchter. „Wir sind echt unglaublich froh“, sagt die Jung-Mama.
Zur Erinnerung: Ihr Ehemann Benedikt kam an einem Morgen im Februar 2026 völlig unerwartet ums Leben. Der Salzburger war mit seinem Pkw unterwegs. Auf der Westautobahn (A1) bei Eugendorf überschlug sich das Auto, der 31-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle. Der Alltag will nur schwer einkehren, besonders ihre beiden Töchter Florentina und Felipa leiden. „Seit zwei, drei Wochen durchleben wir die schwierigste Phase. Die Trauer ist so richtig da, wir weinen sehr viel.“ Die ganze Familie ist mittlerweile in Therapie, schwierig seien besonders die Nächte. „Die Mädchen haben einfach eine riesengroße Angst, dass sie mich auch noch verlieren“, sagt Schmidhuber.
Unterstützung bekommt die junge Mutter von Familie und Freunden. Auf Instagram und Facebook teilt die Witwe ihr Schicksal öffentlichkeitswirksam. „Das hilft mir, alles zu verarbeiten.“
Seit zwei, drei Wochen durchleben wir die schwierigste Phase. Die Trauer ist so richtig da, wir weinen sehr viel. Aber wir schlagen uns tapfer.
Hannah Schmidhuber, Witwe und Zweifach-Mama
Spenden bewahren Mutter vor neuen Schulden
Wenige Tage vor seinem Tod musste Benedikt Schmidhuber mit seiner Baufirma Insolvenz anmelden. Noch ist unklar, wie diese Pleite die Witwe treffen wird. Die Kosten für das Begräbnis, die Miete für die Wohnung, der Kredit für das gemeinsame Haus – mit all dem muss sich Schmidhuber herumschlagen. Die Spende der „Krone“-Leser hilft da immens. „Ich hätte mir sonst noch einen Kredit aufnehmen müssen“, freut sich die zweifache Mutter über die Unterstützung in dieser schweren Zeit.
Allen Widrigkeiten zum Trotz ist sich Schmidhuber sicher: „Wir schlagen uns tapfer und werden irgendwie das Beste daraus machen.“