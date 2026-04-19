Sachen reparieren und damit bis zu 100 Euro sparen

Und so funktioniert es

Wer den Zuschuss erhalten will, muss sich unter mein.wien.gv.at/wienerreparaturbon registrieren. Das ist ab dem 22. April (Mittwoch) möglich. Nach der Anmeldung kann man sich den Bon gleich herunterladen. Er kann bei allen teilnehmenden Betrieben des Reparaturnetzwerkes (www.reparaturnetzwerk.at) eingelöst werden.