Helfer sammeln jetzt Geld für verletztes Axt-Opfer

„Wünschen nur das Allerbeste“

Auch seitens der Raiffeisenbank versichert man dem jahrelangen Mitarbeiter vollste Unterstützung: „Liebes ,MA 28‘-Team,wir möchten uns an dieser Stelle aufrichtig bei Euch bedanken, dass Ihr unseren lieben Kollegen am Mittwoch mit selbstloser Zivilcourage und professioneller Ersten Hilfe unterstützt habt. In diesen Dank möchten wir auch den Mitarbeiter des Restaurants ,Goldküste‘ einschließen. Wir schätzen Euer Engagement für unseren Kollegen sehr, dürfen Euch in diesem Zusammenhang aber auch versichern, dass er seitens der Raiffeisenlandesbank OÖ mit unserer vollen Unterstützung rechnen darf. Der ausschließliche Fokus liegt nun auf seiner Genesung, für die wir ihm selbst und seiner Familie das Allerbeste wünschen.“