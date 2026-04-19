Das Belvedere bringt Ihnen die Natur näher

Mit der „Krone“ einen exklusiven Museumstag im Unteren Belvedere in Wien erleben: In der aktuellen Schau „Nach der Natur gemalt“ rund um Ferdinand Georg Waldmüller. Beim „Krone“-Lesertag am 25. April können Sie die Schau gratis erleben.
Er war der bedeutendste österreichische Maler der Biedermeierzeit, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die „uns umgebende Natur, unsere Zeit, unsere Sitte“ zu malen. Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865), der mit der Akademie der bildenden Künste Wien in Konflikt geriet, weil er das Naturstudium gegenüber dem akademischen Kopieren alter Meister bevorzugte. „Waldmüllers Wiedergabe der Realität und seine genauen Naturstudien wirken für uns heute ganz selbstverständlich, doch damals waren sie etwas Neues“, erklärt Arnika Groenewald-Schmidt, die Kuratorin der neuen Ausstellung „Nach der Natur gemalt“ im Interview mit der „Krone“.
Reale Motive: Wienerwald und das Salzkammergut
Im 19. Jahrhundert entwickelt sich das aufstrebende Bürgertum zur neuen Käuferschicht für Kunst. Während der Adel und die Kirche jahrhundertelang Gemälde mit mythologischen, religiösen und historischen Themen in Auftrag gegeben haben, ziehen bürgerliche Sammler Motive mit Bezug zu ihrer Gegenwart vor.
„Waldmüller war einer der wenigen Künstler, die sich der Porträt-, Genre- und Landschaftsmalerei widmeten“, so Groenewald-Schmidt. Während viele seiner Kollegen die Dargestellten vor erfundenen Landschaften platzieren, wählt er als Hintergrund reale Motive aus dem Wienerwald und dem Salzkammergut. Den Ansichten dieser Gegenden widmet er ab den 1830er-Jahren zahlreiche Gemälde und findet so zur realistischen Landschaftsmalerei. Nachdem er dann ein wenig in Vergessenheit geraten war, entdeckten ihn die Wiener Sezessionisten wieder für sich.„ Der Schriftsteller Hermann Bahr brachte seine große Kunst auf den Punkt: “Das ist einer, der alle anderen schlägt: der alte Ferdinand Georg Waldmüller. Welche Kraft, welches Leben, welche Sonne! Der hat ja damals schon gewusst, was Licht ist, der hat damals schon gewusst, was Luft ist."
Neue Perspektiven für Fans und Fachleute
Die Ausstellung „Nach der Natur gemalt“ spürt Waldmüllers Beschäftigung mit der Landschaft im Wienerwald, im Prater, im Salzkammergut und in Italien nach. Ausgewählte Werke von Künstlerkollegen wie John Constable, Johan Christian Dahl und Théodore Rousseau liefern Impulse, Waldmüller im Kontext seiner Zeit zu sehen. Kann man zu ihm denn noch neue Aspekte in den Fokus rücken? „Man kann!“, sagt Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig, „selbst Fans und Fachleute können sich auf neue Perspektiven freuen!“
Exklusiv für „Krone“-Leser
Am Samstag, 25. April, lädt das Untere Belvedere in Wien zu einem exklusiven „Krone“-Lesertag. Sie haben an diesem Tag die Möglichkeit, die Ausstellung „Ferdinand Georg Waldmüller – Nach der Natur gemalt“ zwischen 10 und 18 Uhr GRATIS zu besuchen, in dem Sie bei der Kassa einfach ein Exemplar der „Kronen Zeitung“ oder Ihre „Krone Bonus Card“ vorweisen. Solange der Vorrat reicht.
Bei Vorlage der Kronen Zeitung (physisch) oder bei Vorlage der Krone Bonus Card (physisch oder digital) an der Kassa, gültig für max. 2 Tickets pro Zeitung / Krone Bonus Card. Nur solange der Vorrat reicht.
Gültig auf alle regulären Tickets im Aktionszeitraum. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund des hohen Andrangs zu Wartezeiten und aus Sicherheitsgründen zu vorübergehenden Einlasssperren kommen kann. Die Aktion gilt ausschließlich im Aktionszeitraum (25. April 2026), ein Anspruch auf kostenlose/rabattierte Tickets außerhalb dieses Zeitraums besteht nicht.