Das Belvedere bringt Ihnen die Natur näher

„Waldmüller war einer der wenigen Künstler, die sich der Porträt-, Genre- und Landschaftsmalerei widmeten“, so Groenewald-Schmidt. Während viele seiner Kollegen die Dargestellten vor erfundenen Landschaften platzieren, wählt er als Hintergrund reale Motive aus dem Wienerwald und dem Salzkammergut. Den Ansichten dieser Gegenden widmet er ab den 1830er-Jahren zahlreiche Gemälde und findet so zur realistischen Landschaftsmalerei. Nachdem er dann ein wenig in Vergessenheit geraten war, entdeckten ihn die Wiener Sezessionisten wieder für sich.„ Der Schriftsteller Hermann Bahr brachte seine große Kunst auf den Punkt: “Das ist einer, der alle anderen schlägt: der alte Ferdinand Georg Waldmüller. Welche Kraft, welches Leben, welche Sonne! Der hat ja damals schon gewusst, was Licht ist, der hat damals schon gewusst, was Luft ist."