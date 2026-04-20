Nächtliche Schlägerei: Golfer gegen Hochzeitsgäste

Schon beim ersten Blick auf die Zeugen im Landesgericht Eisenstadt lässt sich klar erkennen, wer körperlich überlegen ist. Die Version der Anklage: Drei massige Schweizer sollen bei einem Golfurlaub im burgenländischen Schloss Halbturn – zu dem sie von einem Lokalpolitiker eingeladen wurden – von einem jungen Paar, das eine Hochzeit besuchte, einfach so verprügelt worden sein.