500 Eier gestohlen! Diebe leerten komplette Hütte

Eier weg statt Eier gelegt – was wie ein schlechter Scherz klingt, wird für den Hühnerbauern Gerold Sterrer zum Dauerärger. Wochenende für Wochenende wiederholen sich Diebstähle in seinem kleinen Selbstbedienungsladen. Dieser wird täglich mit 500 frischen Eiern bestückt – gedacht ist dieser „Service“ eigentlich für die Einheimischen aus Gaspoltshofen. „Unter der Woche kommen eigentlich nur Leute aus dem Ort, da ist das kein Problem. Wir machen das gern, aber irgendwann hört sich der Spaß auf“, äußert Gerold Sterrer seinen Frust gegenüber der „Krone“. Denn am Wochenende kämen Leute aus Linz, Wels oder Gmunden, um seine Ware zu stehlen.