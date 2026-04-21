Drogensüchtiger (29) schlug Mann im Rollstuhl

Auf freiem Fuß angezeigt

Beide waren sichtlich betrunken, standen unter massivem Suchtmitteleinfluss und hatten auch Drogen bei sich. Der Ältere führte zudem ein Messer mit, obwohl gegen ihn ein Waffenverbot besteht. Bei der Einvernahme gaben die Streithähne an, nicht verletzt zu sein. Es dürfte sich um eine Auseinandersetzung in der Suchtgiftszene gehandelt haben. Der 29-Jährige und sein Kontrahent werden auf freiem Fuß angezeigt.