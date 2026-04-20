Neue Spielzeit sucht „Zeichen und Wunder“

Heilsversprechen und Machtmenschen

Um die aktuelle Epoche neuer Diktatoren zu thematisieren, startet die Opernsaison mit Richard Wagners „Lohengrin“ (Premiere 10. Oktober 2026). Ein Machtspiel rund um einen politischen Heilsbringer – in Zeiten, in denen sich Donald Trump per KI zum Heiland stilisiert. Ein „Stück der Stunde“, so Schneider, das in Kooperation mit dem Saarländischen Staatstheater produziert wird. Christoph Koncz wird am Pult des Bruckner Orchesters Linz stehen.