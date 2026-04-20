Auch das heilige Grase half in St. Radegund nichts

Zumindest den göttlichen Segen sollten die Kicker von St. Radegund stets für sich beanspruchen, wird in der 2. Südwest doch zuhause im Stadion zum heiligen Grase gespielt. Bei Lokalduellen gegen das fünf Kilometer entfernte Tarsdorf ging’s zuletzt aber höllisch zu – wie auch beim Match am Sonntag!