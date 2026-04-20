5 Nachwuchskicker bei Crash von Kleinbus verletzt

Die Verletzungen der Kinder stellten sich vor Ort schließlich nicht als so lebensgefährlich heraus, sodass die Helikopter-Crew wieder weggeschickt werden konnte. Die Patienten wurden auf die beiden Krankenhäuser in Ried und Braunau aufgeteilt, wo sie medizinisch weiter behandelt wurden. Die Ermittlungen zur Unfallursche sind im Laufen.