5 Nachwuchskicker bei Crash von Kleinbus verletzt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand Montagabend bei einem Unfall in Oberösterreich im Einsatz. Ein Kleinbus, in dem Fußballer des LAZ Ried transportiert wurden, war mit einem Pkw zusammengekracht. Fünf Kinder und zwei Erwachsene kamen verletzt in die Spitäler Ried und Braunau.
Der Zusammenstoß war am Montag gegen 18.45 Uhr auf der Leitrachstettner Bezirksstraße in der Ortschaft Haslau, Gemeinde Maria Schmolln, passiert. Ein Kleinbus war in einem Waldstück mit einem Pkw kollidiert.
In dem Transporter saßen Nachwuchskicker des LAZ Ried. Fünf von ihnen und zwei Erwachsene wurden bei dem Crash verletzt. Die Folge war ein Großeinsatz: Sechs Rettungsautos, zwei Notärzte und ein Notarzthubschrauber wurden an die Unfallstelle dirigiert. Auch drei Feuerwehrteams standen im Einsatz.
Die Verletzungen der Kinder stellten sich vor Ort schließlich nicht als so lebensgefährlich heraus, sodass die Helikopter-Crew wieder weggeschickt werden konnte. Die Patienten wurden auf die beiden Krankenhäuser in Ried und Braunau aufgeteilt, wo sie medizinisch weiter behandelt wurden. Die Ermittlungen zur Unfallursche sind im Laufen.
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