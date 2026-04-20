Betagter Lenkerin Spiegel ins Gesicht geschleudert

Ein Lenker fuhr so knapp am Auto einer 82-Jährigen vorbei, dass er ihren Seitenspiegel touchierte. Dabei durchschlug dieser ihr Fenster und knallte der betagten Lenkerin ins Gesicht. Anstatt stehenzubleiben, fuhr der Lenker – vermutlich in einem schwarzen oder weißen Škoda Octavia – einfach weiter, Hinweise erbeten.
Eine 82-Jährige aus Mettmach lenkte ihren PKW auf der L1087 Wippenhamer Straße in Fahrtrichtung Gurten. Plötzlich der Schock: Ein ihr entgegenkommender Wagen kollidierte mit dem linkten Außenspiegel der 82-jährigen. Durch den Aufprall durchschlug der Spiegel die Fensterscheibe auf der Fahrerseite und traf die 82-Jährige im Gesicht.
Schwarz oder weiß
Nach Zeugenaussagen und Ermittlungen an der Unfallstelle dürfte es sich bei dem fahrerflüchtigen Auto um einen Škoda Octavia handeln. Gefundene Teile einer Spiegelkappe und eine Blinkerleuchte an der Unfallörtlichkeit weisen ein Herstellungsdatum von Oktober 2023 auf und sind für Modelle der Baujahre 2015 bis 2024 kompatibel. Interessant: die Spiegelkappe ist in der Farbe „Moon White“ lackiert, laut Aussage des nachkommenden Lenkers und der Unfalllenkerin habe es sich jedoch um einen schwarzen Wagen gehandelt.
Hinweise erbeten
Aufgrund der vorliegenden Hinweise kann es sich sowohl um ein weißes oder schwarzes Fahrzeug als auch ein schwarzes Fahrzeug mit weißen Außenspiegeln handeln. Sachdienliche Hinweise zum möglichen Unfallfahrzeug oder Unfalllenker werden an die Polizeiinspektion Obernberg am Inn unter der Nummer 059133/4244 erbeten.
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