Betagter Lenkerin Spiegel ins Gesicht geschleudert

Schwarz oder weiß

Nach Zeugenaussagen und Ermittlungen an der Unfallstelle dürfte es sich bei dem fahrerflüchtigen Auto um einen Škoda Octavia handeln. Gefundene Teile einer Spiegelkappe und eine Blinkerleuchte an der Unfallörtlichkeit weisen ein Herstellungsdatum von Oktober 2023 auf und sind für Modelle der Baujahre 2015 bis 2024 kompatibel. Interessant: die Spiegelkappe ist in der Farbe „Moon White“ lackiert, laut Aussage des nachkommenden Lenkers und der Unfalllenkerin habe es sich jedoch um einen schwarzen Wagen gehandelt.