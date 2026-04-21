Politik positioniert sich 16 Monate vor der Wahl

Zuerst die ÖVP, dann FPÖ und SPÖ: Die großen Parteien laden traditionell zu Kundgebungen, Thomas Stelzer lässt sich als Obmann seiner ÖVP bestätigen. Ein Überblick, was politisch in den kommenden Tagen in Oberösterreich passiert.
Fast auf den Tag genau vor vier Jahren schob man Sessel und Tische auseinander, die schwarzen Spitzenfunktionäre trugen FFP2-Masken: Beim letzten Landesparteitag der ÖVP war Corona das alles bestimmende Thema. Parteiobmann und LH Thomas Stelzer konnte bis auf den Landesparteivorstand nur digital einladen, als er mit 97,1 Prozent Zustimmung als Parteichef bestätigt wurde.
1500 ÖVP-Delegierte im Linzer Design Center
Diesen Freitag ist es wieder so weit. Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger lädt 1500 Delegierte ins Design Center nach Linz. 16 Monate vor der Wahl soll die Partei geschlossen in Stellung gebracht werden. Eine formelle Kür des Spitzenkandidaten steht zwar nicht an, dennoch geht Stelzer damit faktisch als Nummer 1 in die Wahl.
Exakt eine Woche später, am 1. Mai, stehen sich indirekt zwei weitere politische Kontrahenten gegenüber. Der freiheitliche LH-Vize und Parteiobmann Manfred Haimbuchner ist mit seinem Bundesobmann Herbert Kickl am Urfahraner Markt im Bierzelt, SPÖ-Vorsitzender und Landesrat
Haimbuchner im Bierzelt, Winkler auf dem Linzer Hauptplatz
Martin Winkler wird hingegen beim Maiaufmarsch auf der Linzer Landstraße und auf dem Hauptplatz unterwegs sein. Dort teilt er sich die Bühne mit Stadtchef Dietmar Prammer, um gewiss auch auf die Unterschiede zwischen Rot und Blau aufmerksam zu machen.
SPÖ und FPÖ wird nachgesagt, sich mit der ÖVP eine Koalition gut vorstellen zu können. Wobei alles anders kommen könnte und nicht mehr die ÖVP den Juniorpartner bestimmt. Aktuelle Umfragen sagen ein schwarz-blaues Kopf-an-Kopf-Rennen vorher – mit Vorteil für die FPÖ...
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