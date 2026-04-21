Politik positioniert sich 16 Monate vor der Wahl

1500 ÖVP-Delegierte im Linzer Design Center

Diesen Freitag ist es wieder so weit. Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger lädt 1500 Delegierte ins Design Center nach Linz. 16 Monate vor der Wahl soll die Partei geschlossen in Stellung gebracht werden. Eine formelle Kür des Spitzenkandidaten steht zwar nicht an, dennoch geht Stelzer damit faktisch als Nummer 1 in die Wahl.