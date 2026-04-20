Schreien und Böller halfen nicht, da schoss Bauer

Vergrämung nutzte nichts

Erstangeklagter war sein Onkel (59): Er hatte am 28. Februar den Hirsch – ein gutes Exemplar – von einem Schießplatz im Bauernhaus unweit der Siloballen erschossen. „Wir hatten in den Vorjahren immer wieder Probleme mit Hirschen, aber dieses mal war es viel schlimmer. Wir haben alles versucht, geklatscht, geschrien und sogar Böller geworfen, um das Wild zu vergrämen, aber sie sind immer wieder gekommen“, so der Onkel des Hofinhabers. Immer wieder seien bis zu zehn Hirsche bei den Ballen gewesen, hätten weitere angeknabbert, die umliegende Wiese in eine Schlammgrube verwandelt und sogar den dauerhaft elektrifizierten Weidezaun Nacht für Nacht umgerissen.