„Omas gegen Rechts“ verlieren gegen Haimbuchner

Das Posting der Freiheitlichen hatte den Titel „Beziehung mit Minderjähriger. Konstantin Wecker schrieb Danksagung an Omas gegen Rechts.“ Zudem war unterhalb der Kommentar hinzugefügt: „Sag Nein! – ein Lied, das Konstantin Wecker der linken Entrüstungsmaschinerie widmet. Und wir sagen Nein zu den privaten Abgründen, die dem politischen Liedermacher vorgeworfen werden.“ Der Beitrag richte sich an ein rechtsorientiertes Publikum, das den „Omas gegen Rechts“ gegenüber negativ eingestellt sei. Dieses Publikum verstehe den Beitrag derart, dass die „Omas“ nicht Nein zu den privaten Abgründen des Musikers Konstantin Wecker sagen würden. Es werde gezielt der Eindruck erweckt, sie stünden im Zusammenhang mit dem Skandal, gab das Gericht die Sichtweise der Klägerinnen wieder.