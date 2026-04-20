Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess um Posting

„Omas gegen Rechts“ verlieren gegen Haimbuchner

Oberösterreich
20.04.2026 12:32
Manfred Haimbuchner feierte einen juristischen Sieg gegen die „Omas gegen Rechts“.
Manfred Haimbuchner feierte einen juristischen Sieg gegen die „Omas gegen Rechts“.(Bild: FPÖ)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Im Streit um ein Facebook-Posting auf der Seite des oberösterreichischen FPÖ-Chefs Manfred Haimbuchner sind die „Omas gegen Rechts“ vor Gericht abgeblitzt. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen erkannte im Wesentlichen, dass Haimbuchner nicht persönlich für den betreffenden Beitrag verantwortlich sei.

0 Kommentare

Das Posting der Freiheitlichen hatte den Titel „Beziehung mit Minderjähriger. Konstantin Wecker schrieb Danksagung an Omas gegen Rechts.“ Zudem war unterhalb der Kommentar hinzugefügt: „Sag Nein! – ein Lied, das Konstantin Wecker der linken Entrüstungsmaschinerie widmet. Und wir sagen Nein zu den privaten Abgründen, die dem politischen Liedermacher vorgeworfen werden.“ Der Beitrag richte sich an ein rechtsorientiertes Publikum, das den „Omas gegen Rechts“ gegenüber negativ eingestellt sei. Dieses Publikum verstehe den Beitrag derart, dass die „Omas“ nicht Nein zu den privaten Abgründen des Musikers Konstantin Wecker sagen würden. Es werde gezielt der Eindruck erweckt, sie stünden im Zusammenhang mit dem Skandal, gab das Gericht die Sichtweise der Klägerinnen wieder.

Partei verantwortet Haimbuchners Facebook-Seite
Haimbuchner hatte bereits zuvor argumentiert, er sei weder an der inhaltlichen Gestaltung des Facebook-Profils beteiligt, noch besorge oder veranlasse er die Ausstrahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung des genannten Mediums. Dies obliege der oberösterreichischen FPÖ. Weil er dazu nicht einvernommen wurde, hatte das Oberlandesgericht Wien eine einstweilige Verfügung des Landesgerichts für Zivilrechtssachen aufgehoben und eine neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufgetragen.

Lesen Sie auch:
Nicht er, sondern die FPÖ Oberösterreich sei für das Posting verantwortlich, argumentierte ...
„Omas gegen Rechts“
Gericht stoppte Posting von FPÖ-Obmann Haimbuchner
31.01.2026
Oberlandesgericht
Haimbuchner-Teilerfolg gegen „Omas gegen Rechts“
22.03.2026

Die Klage und damit auch der damit verbundene Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung scheiterte an der fehlenden Passivlegitimation Haimbuchners. Denn verantwortlich für die Inhalte der Facebook-Profilseite „Manfred Haimbuchner“ sei die „FPÖ, Landespartei Oberösterreich, welche im Impressum aufscheint sowie deren Landesgeschäftsführer Hubert Schreiner, der für den Inhalt der Seite letztverantwortlich ist, nicht aber der Beklagte“, hieß es in der Begründung des Urteils.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
20.04.2026 12:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Wal hängt wieder fest
„Megastress“: Retter kämpfen um „Timmy“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Maurer schießt wegen Werbung bei Musk (links) gegen Babler.
Krone Plus Logo
Die Grünen sehen rot
Wirbel um SPÖ-Werbung auf Elon Musks Plattform X
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
244.834 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.128 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
148.528 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
740 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
729 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
707 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Mehr Oberösterreich
Prozess um Posting
„Omas gegen Rechts“ verlieren gegen Haimbuchner
Hier im Video:
Der Aufreger vor dem 1:1 bei GAK gegen Ried
Krone Plus Logo
Obwohl Bau vorangeht
Warum die Römer Vorrang vor Militärfliegern haben
Neue „Krone“-Serie
Herz statt Hetze: Davon wollen wir mehr in OÖ!
Zuerst half er
Elfjähriger überführte Lenker nach Fahrerflucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf