Morgens betrunken trotz Verbot mit E-Bike gestürzt

Verhängnisvolle Weiterfahrt

Das beeindruckte diesen aber offenbar wenig: Gegen 9 Uhr lenkte der Marchtrenker erneut sein Fahrrad auf einem Parkplatz in seinem Heimatort. Dabei dürfte er aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt sein und erlitt dabei schwere Verletzungen – diverse Brüche und eine blutende Kopfwunde. Der 56-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels eingeliefert. Er wird angezeigt.