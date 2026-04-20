Morgens betrunken trotz Verbot mit E-Bike gestürzt

Ein E-Bike-Lenker (56) wurde am Montagmorgen schwer betrunken mit seinem Fahrrad aufgehalten, die Weiterfahrt verboten. Er schwang sich trotzdem wieder auf seinen Drahtesel, und zog sich rund eine Stunde später schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und angezeigt.
Eine Marchtrenker Polizeistreife wurde gegen 8 Uhr morgens auf einen 56-jährigen Radfahrer aufmerksam, der am Gehsteig unterwegs war und wiederholt die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,16 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt mit dem E-Bike untersagt wurde.
Verhängnisvolle Weiterfahrt
Das beeindruckte diesen aber offenbar wenig: Gegen 9 Uhr lenkte der Marchtrenker erneut sein Fahrrad auf einem Parkplatz in seinem Heimatort. Dabei dürfte er aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt sein und erlitt dabei schwere Verletzungen – diverse Brüche und eine blutende Kopfwunde. Der 56-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels eingeliefert. Er wird angezeigt.
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