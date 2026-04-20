Der Aufreger vor dem 1:1 bei GAK gegen Ried

Ried ist in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga dank ihrer Stärke bei Standardsituationen mit einem 1:1 aus Graz abgereist. GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer ärgerte der Ausgleichstreffer in Minute 69 aber doppelt. Für ihn gab es davor gar kein Foul. Was meinen Sie? Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).