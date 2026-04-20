Ulli Lust: Das Geheimnis der Venus von Willendorf

Schamanen in indigenen Gesellschaften dienten ja vor allem der Gemeinschaft und nicht dem eigenen Geldbörsel. Wie wichtig waren weibliche Schamaninnen für frühe Gemeinschaften, für das Zusammenleben?

Die Frage zielt auch auf unsere Besessenheit von Führungsfiguren ab. Man kann davon ausgehen, dass es immer wichtige einzelne Personen in Gemeinschaften gab. Aber es gibt keine Anzeichen für Hierarchien in eiszeitlichen Gesellschaften. Traditionelle Jägerinnen und Sammlerinnen leben auch später in der Regel egalitär organisiert.