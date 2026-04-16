Ausschreitungen: Wiener Bezirk gegen Islam-Zentrum

Schließung wird vom Nationalrat geprüft

Wie es nun mit dem Islamischen Zentrum, an dem beinahe täglich unzählige Autos ankommen, weitergeht, ist unklar. Dass auch die „Krone“-Geschichte über die „Mullah-Parallelwelt“ in Floridsdorf Wellen geschlagen hat, zeigen die Vorgänge im Nationalrat. Auch im Parlament sucht man nämlich den Schulterschluss. Man beschloss am Dienstag, das Zentrum wegen seiner engen Kontakte zum iranischen Regime prüfen zu lassen. Eine Schließung steht im Raum. Die sollte nicht allzu schwer sein, denn eine Nutzung als Moschee in dem Gewerbegebiet wäre auch bisher verboten.