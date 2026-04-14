Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Islam-Zentrum

„So etwas hat in unserem Bezirk keinen Platz!“

Wien
14.04.2026 15:38
Auch Selbstgeißelungen stehen laut einem Insider in der Wiener Moschee an der Tagesordnung.
Auch Selbstgeißelungen stehen laut einem Insider in der Wiener Moschee an der Tagesordnung.(Bild: Krone KREATIV/zVg, Krone KREATIV)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Wien-Floridsdorf reagiert auf den „Krone“-Aufreger um das Islam-Zentrum Imam Ali: Neben dem bekannten Gewaltausbruch am 4. März gibt es auch Informationen zu Antisemitismus und Homophobie, die in der „Moschee“ verbreitet werden. Am Dienstagnachmittag hofft man im Bezirksparlament auf eine Resolution sämtlicher Parteien.

0 Kommentare

Der „Krone“-Bericht über den Moscheebetrieb in der Floridsdorfer Richard-Neutra-Gasse hat hohe Wellen geschlagen. Vielen ist ein Dorn im Auge, dass das iranische Regime vor Jahren ein Grundstück kaufen konnte. Und dass – obwohl es baupolizeilich an jener Stelle nicht erlaubt wäre – weiterhin Tausende Iraner und vor allem Afghanen täglich in das „Islamische Zentrum Imam Ali“ pilgern. Was dort passiert, zeigen einige Bilder, Videos, auch Zeugenberichte liegen vor.

Bezirkschef Georg Papai reicht es mit dem Islam-Zentrum in Floridsdorf.
Bezirkschef Georg Papai reicht es mit dem Islam-Zentrum in Floridsdorf.(Bild: BV21)

Änderung im Vereinsgesetz soll Ähnliches verhindern
Dem Bezirkschef von Floridsdorf, Georg Papai, reicht es nun endgültig. Schon lange, betont er gegenüber der „Krone“, fordere er Überprüfungen. Zwölf Kontrollen gab es bereits durch die Baupolizei, auch jetzt veranlasst er eine neuerliche Überprüfung. Der Nationalrat, so Papai, beschäftige sich aktuell mit einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Vereinsgesetz, die einen ähnlichen Moscheebetrieb im Gewerbegebiet untersagen soll.

Lesen Sie auch:
Das Islamische Zentrum Imam Ali liegt mitten im Gewerbegebiet von Wien-Floridsdorf.
Krone Plus Logo
Exil-Iraner packt aus
Die gefährliche Wiener Parallelwelt der Mullahs
14.04.2026

Dem Bezirk liegen Infos vor, dass in der Richard-Neutra-Gasse extremistische, antisemitische und homophobe Botschaften verbreitet werden, so Papai. „So etwas hat in unserem Bezirk keinen Platz“, betont er. Heute wird das Bezirksparlament eine Resolution gegen das Zentrum diskutieren. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
14.04.2026 15:38
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
10° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
10° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
10° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
10° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
9° / 16°
Symbol bedeckt

krone.tv

Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
718.587 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
115.898 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
108.851 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
5588 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2139 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1390 mal kommentiert
Mehr Wien
Büros statt Altlast
40-Jahre altes Betonskelett „lebt“ wieder
Islam-Zentrum
„So etwas hat in unserem Bezirk keinen Platz!“
Neue Behördenauflagen
Strenge Fahnenregeln beim Eurovision Song Contest
„Krone“ vor Ort:
Baustellen-Finale für den jüdischen Stadttempel
Bewährungsstrafe
Wiener Koch wollte Nacktfotos von KI-Mädchen (12)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf