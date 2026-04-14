„So etwas hat in unserem Bezirk keinen Platz!“

Der „Krone“-Bericht über den Moscheebetrieb in der Floridsdorfer Richard-Neutra-Gasse hat hohe Wellen geschlagen. Vielen ist ein Dorn im Auge, dass das iranische Regime vor Jahren ein Grundstück kaufen konnte. Und dass – obwohl es baupolizeilich an jener Stelle nicht erlaubt wäre – weiterhin Tausende Iraner und vor allem Afghanen täglich in das „Islamische Zentrum Imam Ali“ pilgern. Was dort passiert, zeigen einige Bilder, Videos, auch Zeugenberichte liegen vor.