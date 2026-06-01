ÖH verteidigt Einladung von Ex-Al-Kaida-Mitglied

Hochschülerschaft verteidigt Einladung

Die ÖH Wien positionierte sich gegen die Kritik von ÖVP und FPÖ: Die Einladung erfolgte im Rahmen einer breiten Auseinandersetzung mit Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und den Folgen des sogenannten „War on Terror“, so die ÖH-Vertreter in einer Stellungnahme. Der Fall sei von internationalen Menschenrechtsorganisationen, UN-Experten, Juristen und renommierten Medien umfassend dokumentiert und ein Buch Slahis unter dem Titel „Der Mauretanier“ verfilmt worden, so die ÖH-Vertreter. Im Zuge dieses Films wurde Slahi umfassend rehabilitiert, so die ÖH.