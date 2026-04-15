Islam-Zentrum: Jetzt prüft Nationalrat Schließung!

Massenschlägerei bei Trauerveranstaltung

Für besondere Brisanz sorgt auch ein jüngster Vorfall vor dem Islamischen Zentrum in Wien-Floridsdorf: Nach dem Tod des iranischen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei kam es im Zuge einer Trauerveranstaltung zu massiven Ausschreitungen. Anfang März eskalierte die Situation zwischen rund 70 Anhängern und Gegnern des Regimes völlig. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen, bei denen Männer mit Stöcken aufeinander losgingen – schließlich musste sogar die WEGA einschreiten.