Diese Fahrradstrecken sollten entschärft werden

Beim Museumsquartier versammelten sich am Wochenende 1500 Erwachsene und Kinder zu einer Raddemo durch die City. Kidical Mass, ein Projekt der Fahrradlobby, hat dazu aufgerufen. Nicht zum ersten mal. Das Ziel: Schulwege sicherer zu machen. Zwar hat die Stadt schon einiges getan.