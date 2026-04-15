Kärntner Einsatzeinheit für Cup-Finale gewappnet

Während die meisten in Österreich am 1. Mai frei haben, ist es für Kärntens Exekutive wortwörtlich der „Tag der Arbeit“. Mehr als 20.000 Karten sind für das Cup-Finale zwischen dem LASK und Altach im Wörthersee Stadion bereits verkauft. Und auch wenn das Duell sicherheitstechnisch weniger alarmierend scheint, als manch andere Begegnungen in der Vergangenheit – die Exekutive wappnet sich.