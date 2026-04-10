Puccini-Porträt für Kinder: So ist Oper wirklich

Vorweg: Die Schulkinder ab 6 Jahren verleben in diesem inszenierten Porträt meist kurzweilige 70 Minuten. Dafür sorgen jede Menge klassischer Bühnen-Klamauk mit Choreografien und Slapstick, interaktive Ratespiele, Kunstschnee, der magisch vom Himmel rieselt und die magisch glitzernde Discokugel an der Decke. Und ja: Auch erwachsene Besucher können hier noch dazulernen. Etwa, dass der 1858 geborene Puccini bereits als fünfter Mensch in Italien ein Automobil besaß. Dass er ein Technikfreak war und selbst gerne an den Inszenierungen seiner Opern mitarbeitete. Oder dass er sich im Morgengrauen mit einer Flinte im Schilf versteckte, um Enten zu jagen.