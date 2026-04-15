Diese Konditorei macht seit 100 Jahren veganes Eis

In der Backstube der Konditorei Philipp nahe dem Grazer Schillerplatz herrscht reges Treiben. Torten werden gebacken, Pralinen gegossen und Eis angerührt. Vieles davon wird dieser Tage in der Geschmacksrichtung „Kirsch-Schoko“ hergestellt. Diese Kombination hat sich Chefin Lilli Philipp für die Jubiläumswaren ausgesucht: „Die Jubiläumstorte ist eine Kirsch-Schoko-Torte, das Jubiläumseis ist ein Mascarpone-Kirsch-Eis mit einer Schokoladenschicht.“