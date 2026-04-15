Diese Konditorei macht seit 100 Jahren veganes Eis

Seit 100 Jahren versorgt die Konditorei Philipp Menschen in der steirischen Landeshauptstadt mit Köstlichkeiten. Dieses Jubiläum nimmt Chefin Lilli Philipp zum Anlass für besondere Kreationen und aufregende Aktionen – aber nicht alles hat sich im vergangenen Jahrhundert verändert.
In der Backstube der Konditorei Philipp nahe dem Grazer Schillerplatz herrscht reges Treiben. Torten werden gebacken, Pralinen gegossen und Eis angerührt. Vieles davon wird dieser Tage in der Geschmacksrichtung „Kirsch-Schoko“ hergestellt. Diese Kombination hat sich Chefin Lilli Philipp für die Jubiläumswaren ausgesucht: „Die Jubiläumstorte ist eine Kirsch-Schoko-Torte, das Jubiläumseis ist ein Mascarpone-Kirsch-Eis mit einer Schokoladenschicht.“
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