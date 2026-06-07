Mutmaßlicher IS-Trainer kommt in Linz vor Gericht

Der 44-Jährige soll, so Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz, im Jahr 2016 im Irak als Ausbildner für den islamischen Staat gearbeitet haben. Seine Identität war aufgeflogen, weil die US-Armee kontinuierlich Akten des IS durchforstet. Dank internationaler Zusammenarbeit konnte der Syrer schließlich bei uns in einer privaten Unterkunft im Bezirk Linz-Land lokalisiert werden. Er wohnte dort mit anderen Männern. Am 12. Mai wurde der Verdächtige in Linz in Untersuchungshaft genommen.