Geisterfahrer auf Irrweg durch die Rettungsgasse

Dreiste Aktion im Mega-Stau

Während viele Autofahrer im Stau ausharren mussten und eine Rettungsgasse für Einsatzkräfte gebildet wurde, kam es zu teils schockierenden Szenen. Mehrere Lenker verloren offenbar völlig die Geduld und wendeten kurzerhand direkt auf der Autobahn. Besonders dreist: Statt zumindest den Seitenstreifen zu nutzen, fuhren sie als Geisterfahrer über die Rettungsgasse retour.