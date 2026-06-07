Schrecksekunde wegen Hase: Teenie landet im Graben

Ein Hase, der plötzlich auf die Fahrbahn sprang, wurde einem 15-jährigen Mopedlenker am Samstagabend im steirischen Gnas zum Verhängnis. Der Jugendliche kam von der Straße ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Der Teenager erlitt schwere Verletzungen.
Das Ausweichmanöver eines 15-jährigen Mopedlenkers endete am Samstagabend in Gnas dramatisch: Als plötzlich ein Hase auf die Fahrbahn sprang, kam der Jugendliche von der Straße ab und landete im Straßengraben.
Mit Heli ins Spital
Dort prallte er gegen einen Wasserdurchlass und wurde von seinem Moped geschleudert. Schwer verletzt blieb der 15-Jährige liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Landeskrankenhaus Graz, teilte die Polizei mit.
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