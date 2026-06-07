Spital statt WM: Diese Top-Stars müssen zusehen

Die Nachricht traf die Deutschen wie ein Schock. Supertalent Lennart Karl verpasst die WM wegen eines Muskelbündelrisses im linken vorderen Oberschenkel. „Das tut unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen“, seufzte der 18-Jährige unter Tränen. Karl hätte zwar im deutschen Nationalteam wohl keine tragende Rolle gespielt, doch für ihn persönlich ist es natürlich eine kleine Tragödie.