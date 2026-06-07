Spital statt WM: Diese Top-Stars müssen zusehen

Baumgartner, Ekitike und Co.: Diese Topleute fehlen ihren Nationen verletzt.
Die Nachricht traf die Deutschen wie ein Schock. Supertalent Lennart Karl verpasst die WM wegen eines Muskelbündelrisses im linken vorderen Oberschenkel. „Das tut unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen“, seufzte der 18-Jährige unter Tränen. Karl hätte zwar im deutschen Nationalteam wohl keine tragende Rolle gespielt, doch für ihn persönlich ist es natürlich eine kleine Tragödie.
Der Jungstar von Bayern, für den Leipzigs Assan Ouedraogo nachnominiert wurde, ist freilich auch nur einer von vielen Fußballern, für die der WM-Traum aufgrund einer Verletzung platzte. Ein Überblick über die prominentesten Ausfälle für das Turnier:
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