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Spital statt WM: Diese Top-Stars müssen zusehen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.06.2026 10:21
Christoph Baumgartner (re.), Lennart Karl (mi.) und Hugo Ekitike müssen bei der WM zusehen.
Christoph Baumgartner (re.), Lennart Karl (mi.) und Hugo Ekitike müssen bei der WM zusehen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael Owens)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Baumgartner, Ekitike und Co.: Diese Topleute fehlen ihren Nationen verletzt.

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Die Nachricht traf die Deutschen wie ein Schock. Supertalent Lennart Karl verpasst die WM wegen eines Muskelbündelrisses im linken vorderen Oberschenkel. „Das tut unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen“, seufzte der 18-Jährige unter Tränen. Karl hätte zwar im deutschen Nationalteam wohl keine tragende Rolle gespielt, doch für ihn persönlich ist es natürlich eine kleine Tragödie.

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Der Jungstar von Bayern, für den Leipzigs Assan Ouedraogo nachnominiert wurde, ist freilich auch nur einer von vielen Fußballern, für die der WM-Traum aufgrund einer Verletzung platzte. Ein Überblick über die prominentesten Ausfälle für das Turnier:

  • Serge Gnabry (Deutschland): Schon zuvor hatte es einen deutschen Bayern-Spieler erwischt. Gnabry, der in dieser Saison endlich wieder seine Form gefunden hatte, zog sich im April einen Adduktorenausriss am rechten Oberschenkel zu.
  • Rodrygo, Eder Militao und Estevao (Brasilien): Noch heftiger beutelte es den Rekordweltmeister. Stürmer Rodrygo erlitt Anfang März einen Kreuzbandriss, dann kam im April Real-Madrid-Teamkollege Eder Militao, ohnehin ein Dauerpatient, dazu. Wie Chelsea-Jungstar Estevao verletzte sich der Abwehrspieler am Oberschenkel.
  • Hugo Ekitike (Frankreich): Der Stürmer spielte bei Liverpool als einer von wenigen Akteuren eine gute Saison, war mit bewerbübergreifend 17 Treffern bester Torschütze. Doch Mitte April erlitt Ekitike im Viertelfinale der Champions League gegen Paris einen Achillessehnenriss.
  • Fermin Lopez (Spanien): Ein Mittelfußbruch beendete eine starke Saison des Barcelona-Spielers. Für jedes andere Mittelfeld als das spanische wäre ein Mann seines Kalibers kaum zu ersetzen gewesen.
  • Xavi Simons (Niederlande): Der kreative Tottenham-Spieler riss sich erst kürzlich das Kreuzband, ein herber Verlust für „Oranje“.
  • Ben White (England): Arsenals Rechtsverteidiger laboriert an einer schweren Innenbandverletzung im Knie. Er wäre aber wohl nur Ersatz gewesen.
  • Christoph Baumgartner (Österreich): Aus heimischer Sicht der bitterste Ausfall. Eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel bedeutete Anfang der Woche das Aus für Österreichs wichtigen Mittelfeld-Mann.
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