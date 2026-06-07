Alko-Lenkerin prallte gegen Baum: Zwei Verletzte

In der Südoststeiermark kam in der Nacht auf Sonntag ein Pkw von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Zwei Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Alle Insassen waren betrunken.
Gelenkt wurde das Auto gegen 4 Uhr früh von einer 43-jährigen Südoststeirerin. Sie fuhr auf der L280 von Leibnitz Richtung Edla. Kurz nach nach dem Ortsgebiet von Wittmansdorf dürfte sich die Beifahrerin (42) plötzlich zur Lenkerin und anschließend zur Mitfahrerin auf der Rückbank (43) gewandt haben.
Die Lenkerin ist dabei offenbar so erschrocken, das sie mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und mit dem Auto frontal gegen einen Baum fuhr.
43-Jährige auf Rückbank schwer verletzt
Die Mitfahrerin auf der Rückbank dürfte bei dem Unfall schwer verletzt worden sein, die Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, die Lenkerin blieb unverletzt. Alle Frauen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Die beiden verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach gebracht.
Ohne Gurt, mit Alkohol im Blut
Die Frauen waren nicht angegurtet – und durchgeführte Alkoholtests verliefen bei allen Fahrzeuginsassinnen positiv.
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