Alko-Lenkerin prallte gegen Baum: Zwei Verletzte

43-Jährige auf Rückbank schwer verletzt

Die Mitfahrerin auf der Rückbank dürfte bei dem Unfall schwer verletzt worden sein, die Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, die Lenkerin blieb unverletzt. Alle Frauen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Die beiden verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach gebracht.

Ohne Gurt, mit Alkohol im Blut

Die Frauen waren nicht angegurtet – und durchgeführte Alkoholtests verliefen bei allen Fahrzeuginsassinnen positiv.