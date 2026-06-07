Raser beschleunigt vor Zivilstreife auf 220 km/h

Da hatte es jemand aber ganz besonders eilig: Ein polnischer Pkw-Lenker bretterte am Samstagnachmittag mit weit über 200 km/h über die Tiroler Inntalautobahn (A12). Eine Zivilstreife wurde auf den Tempobolzer aufmerksam und zog ihn aus dem Verkehr. Das Auto wurde beschlagnahmt.