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Auto beschlagnahmt

Raser beschleunigt vor Zivilstreife auf 220 km/h

Tirol
07.06.2026 10:41
Auf der Inntalautobahn bei Zirl geriet der Raser ins Visier der Streife (Symbolbild).
Auf der Inntalautobahn bei Zirl geriet der Raser ins Visier der Streife (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Da hatte es jemand aber ganz besonders eilig: Ein polnischer Pkw-Lenker bretterte am Samstagnachmittag mit weit über 200 km/h über die Tiroler Inntalautobahn (A12). Eine Zivilstreife wurde auf den Tempobolzer aufmerksam und zog ihn aus dem Verkehr. Das Auto wurde beschlagnahmt.

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Am späten Nachmittag war der Pkw mit polnischem Kennzeichen westlich von Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) ins Visier der Zivilstreife geraten. „Das Auto war in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs und beschleunigte stark. Die Beamten fuhren dem Fahrzeug nach und stellten dabei eine Geschwindigkeit von 220 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h fest“, berichtete die Polizei.

Zitat Icon

Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsübertretung wurde der Pkw vorläufig beschlagnahmt.

Ermittler von der Polizei

Führerschein abgenommen
Der Tempobolzer wurde aus dem Verkehr gezogen. Am Steuer des Raserautos saß ein 52-jähriger Pole. „Er wurde einer Kontrolle unterzogen. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen“, so die Ermittler.

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Sicherheitsleistung und Beschlagnahmung
Doch damit nicht genug: Vom Raser wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehr als 1000 Euro eingehoben. Zudem beschlagnahmte die Polizei das Auto des 52-Jährigen aufgrund der massiven Tempoüberschreitung.

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