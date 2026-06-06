Wiens Gerichte härter gegen Wiederholungstäter

Schaut man zurück bis ans Ende der 1950er Jahre, findet man dort überhaupt fünfmal so viele Verurteilungen wie heute. Das liegt kaum daran, dass Richter heute milder wären als damals: Gerade im Oberlandesgerichtssprengel Wien ist aktuell jede vierte Strafe eine unbedingte Freiheitsstrafe, überall sonst nur jede fünfte. Noch strenger sind Wiener Gerichte bei Rückfalltätern: Fünf von zehn werden zu unbedingten Freiheitsstrafen verurteilt. Im Österreich-Schnitt sind es nur vier von zehn.