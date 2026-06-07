„Vorräte knapp“: Dringender Aufruf zum Blutspenden

„Die Blutvorräte in Tirol sind aktuell auf einem kritischen Niveau“, warnt das Rote Kreuz. Aufgrund der vielen Feiertage und der sommerlichen Temperaturen seien zuletzt die Lagerbestände deutlich zurückgegangen. Die Verantwortlichen appellieren deshalb an die Bevölkerung, jetzt Blut zu spenden. Alle Blutgruppen werden dringend benötigt.