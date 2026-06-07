„Vorräte knapp“: Dringender Aufruf zum Blutspenden

„Die Blutvorräte in Tirol sind aktuell auf einem kritischen Niveau“, warnt das Rote Kreuz. Aufgrund der vielen Feiertage und der sommerlichen Temperaturen seien zuletzt die Lagerbestände deutlich zurückgegangen. Die Verantwortlichen appellieren deshalb an die Bevölkerung, jetzt Blut zu spenden. Alle Blutgruppen werden dringend benötigt.
„Unsere Blutlager sind derzeit nur etwa zur Hälfte gefüllt. Um die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Tirol jederzeit sicherstellen zu können, brauchen wir jetzt dringend Unterstützung aus der Bevölkerung. Jede einzelne Blutspende hilft und kann Leben retten“, appelliert Manfred Gaber, organisatorischer Leiter des Blutspendedienstes Tirol.
Jede einzelne Blutspende hilft und kann im Ernstfall Leben retten.
Manfred Gaber, Blutspendedienst Tirol
Aktuell nur 600 Konserven verfügbar
Für eine stabile Versorgung der Tiroler Krankenhäuser sollten sich laufend etwas mehr als 1000 Blutkonserven im Lager befinden. Aktuell seien jedoch nur knapp 600 Blutkonserven verfügbar.
„Auf freiwillige Spender angewiesen“
„Blutpräparate werden täglich für Notfälle, Operationen, Krebstherapien und die Behandlung schwerer Erkrankungen benötigt. Da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann, ist das Gesundheitssystem auf freiwillige Spender angewiesen“, heißt es vonseiten der Verantwortlichen weiter.
Alle Blutspendetermine sind auf www.blut.at zu finden.
Das Rote Kreuz Tirol ruft daher alle gesunden Menschen ab 18 Jahren auf, Blut zu spenden. „Jede Spende trägt dazu bei, Personen in gesundheitlichen Notsituationen zu helfen.“
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