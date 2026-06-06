Rechtsextreme kommen oft ohne Verurteilung davon

Ried führte bei Diversionen

Eine parlamentarische Anfrage der Grünen an Justizministerin Anna Sporrer zeigt, dass es hier auch Unterschiede bei den zuständigen Landesgerichten (LG) gibt. Bei den Diversionen sticht im Vorjahr das LG Ried heraus. 23 Mal endeten Verfahren nach dem Verbotsgesetz mit einem Vergleich – also ohne Vorstrafe, dafür mit Geldbußen oder Sozialstunden. Am LG Linz wurden vier Verfahren diversionell erledigt, zehn in Steyr und 18 in Wels.