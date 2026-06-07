Tour of Austria glänzt mit attraktivem Starterfeld

Cosnefroy und Arrieta auf vorläufiger Startliste

So steht etwa Benoit Cosnefroy in der vorläufigen Startliste. Der 30-jährige Franzose hat in dieser Saison bereits vier Rennen gewonnen und präsentierte sich zuletzt in Topform. Bei der Rundfahrt Boucles de la Mayenne gewann er eine Etappe und die Gesamtwertung. Auch Siege bei den WorldTour-Eintagesrennen Grand Prix Cycliste de Quebec und Bretagne Classic – Ouest-France stehen auf seinem Palmarés.