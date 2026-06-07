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75. Ausgabe

Tour of Austria glänzt mit attraktivem Starterfeld

Salzburg: Sport-Nachrichten
07.06.2026 10:00
Im Vorjahr gewann Felix Großschartner die Auftaktetappe in Steyr.
Im Vorjahr gewann Felix Großschartner die Auftaktetappe in Steyr.(Bild: APA/EXPA)
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Ein starkes Teilnehmerfeld garantiert die 75. Auflage der Lidl Tour of Austria. Zahlreiche große Namen, darunter gleich mehrere Grand-Tour-Etappensieger, befinden sich auf der vorläufigen Startliste. Die „Krone“ gibt einen Überblick über die Stars, die durch Österreich pedalieren könnten.

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Fünf Etappen. 22 Teams. 132 Fahrer. Und Tausende Fans am Streckenrand.

Der Countdown für die 75. Lidl Tour of Austria läuft. In einem Monat rollt das Peloton wieder durch Österreich und macht dabei einmal mehr auch Station in Salzburg.

Die dritte Etappe führt über 188,7 Kilometer und 2311 Höhenmeter von Lienz nach St. Johann Alpendorf. Nach dem Spektakel im Vorjahr, wo Tausende im Pongau und auf dem Gaisberg die Pedalritter anfeuerten, ist auch heuer wieder ein Salzburger Fanansturm zu erwarten.

Dafür sorgen auch zahlreiche Topfahrer, die der Radrundfahrt in diesem Jahr voraussichtlich die Ehre erweisen und am Start stehen. Team UAE Emirates – XRG, seines Zeichens die beste Equipe der Welt, hat beispielsweise ein hochkarätiges Team genannt.

Cosnefroy und Arrieta auf vorläufiger Startliste
So steht etwa Benoit Cosnefroy in der vorläufigen Startliste. Der 30-jährige Franzose hat in dieser Saison bereits vier Rennen gewonnen und präsentierte sich zuletzt in Topform. Bei der Rundfahrt Boucles de la Mayenne gewann er eine Etappe und die Gesamtwertung. Auch Siege bei den WorldTour-Eintagesrennen Grand Prix Cycliste de Quebec und Bretagne Classic – Ouest-France stehen auf seinem Palmarés.

Ebenfalls durch das Land radeln soll Igor Arrieta. Der 23-jährige Spanier gewann in diesem Jahr eine Etappe beim Giro d’Italia und wurde Gesamtdritter der AlUla Tour. Gerüchten zufolge könnte er in der kommenden Saison zu Lidl-Trek wechseln, wo auch die Wahl-Salzburger Felix Gall und Gregor Mühlberger gehandelt werden.

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Toptalent Christen und Turner sollen kommen
Mit Jan Christen schickt UAE voraussichtlich auch ein Schweizer Toptalent zur Tour of Austria. Der 21-Jährige gewann heuer die AlUla Tour und bereits sieben Profisiege zu Buche stehen.

Der Rennstall Netcompany Ineos, einst Sky, wirft mit Ben Turner einen sehr schnellen Mann ins Rennen. Der 27-Jährige triumphierte im Vorjahr auf einer Etappe der Vuelta a Espana. Auch seine Zukunft ist ungewiss - der Brite wird mit einem Wechsel zu Soudal – Quickstep in Verbindung gebracht.

Für Furore könnte auch Georg Steinhauser sorgen. Der Deutsche fährt für das US-Team EF Education EasyPost und wurde im März sensationell Gesamtdritter der Fernfahrt Paris-Nizza. Vor zwei Jahren erfüllte er sich mit einem Tagessieg beim Giro d’Italia einen Traum.

Viviani gibt jetzt im Betreuerfahrzeug Gas
Zu den größten Namen im Peloton zählt zudem einer, der nicht mehr selbst in die Pedale tritt. Elia Viviani, Olympiasieger und Weltmeister auf der Bahn, gewann in seiner Karriere 90 Profirennen auf der Straße, darunter fünf Giro- und drei Vuelta-Etappen sowie zwei Teilstücke der Österreich-Rundfahrt.

Inzwischen sitzt er hinter dem Lenkrad und ist als sportlicher Leiter im Netcompany-Team unterwegs. Aus heimischer Sicht dürfen sich die Fans auf Ex-Rundfahrt-Sieger Riccardo Zoidl, Jayco-AlUla-Legionär Patrick Gamper oder Hermann Pernsteiner freuen.

Noch unklar ist indes, wen Lidl-Trek ins Rennen schickt. Der Weltklasse-Rennstall hat sich noch nicht festgelegt.

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