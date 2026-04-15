Neuer Ärger über Bürokratie in den Ordinationen

Ärztevertreter warnen vor zusätzlicher Bürokratie in ohnehin stark ausgelasteten Ordinationen. Bei jedem Patientenkontakt muss künftig ein Diagnosecode erfasst werden – auch bei Routinebesuchen oder ohne Behandlung. Ein neues Gesetz sieht vor, dass jeder Kontakt codiert bzw. systematisch erfasst werden muss.