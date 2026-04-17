„Ramadan-Text“ sorgt in Mittelschule für Wirbel

In der neuen Mittelschule 1 in Wels lasen Erstklassler im Deutschunterricht einen Auszug über den Fastenmonat der Muslime. Danach wurde ihre Sinnerfassung mittels acht Fragen überprüft und auch benotet. Bei Eltern stößt die Themenauswahl auf Kritik.
Ein Test für sinnerfassendes Lesen sorgte an der Neuen Mittelschule 1 in Wels für Aufregung. Den Erstklasslern wurde ein Text über den Ramadan vorgelegt. Anschließend mussten die Kinder im Alter von zehn und elf Jahren acht Fragen zum Fastenmonat der Muslime beantworten.
Kritik der Eltern
Abgefragt wurde etwa, was „Suhur“ ist, auf welche Dinge im Ramadan viel Wert gelegt wird oder auch die eigene Meinung zum Ramadan. „Dieses Thema passt in das Unterrichtsfach Religion, aber nicht in den Deutschunterricht“, zeigten sich mehrere Eltern verärgert.
Eine Mutter fügt hinzu: „Wenn man das sinnerfassende Lesen testen und dann auch benoten will, sollten alle Kinder die gleiche Ausgangslage haben. Bei diesem Test waren muslimische Kinder im Vorteil. Vergleichbar mit katholischen Kindern, die man über Ostern befragt hätte.“ Der Lehrerin stellt sie aber insgesamt ein gutes Zeugnis aus: „Sie macht sonst einen sehr guten Job, hier hat sie aber das Thema verfehlt.“
Bildungsreferentin schweigt
Schuldirektorin Gisela Steinwendtner war gestern, telefonisch, nicht erreichbar. Bildungsreferentin und LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) wollte das Thema nicht kommentieren. Sie verwies auf die Bildungsdirektion.
Im Deutschunterricht der Mittelschule steht das sinnerfassende Lesen im Zentrum. Die Auswahl der Inhalte liegt im Gestaltungsspielraum der Lehrpersonen.
Alfred Klampfer, Bildungsdirektor
Diese teilte der „Krone“ folgendes mit: „Im Deutschunterricht der Mittelschule ist das sinnerfassende Lesen als zentrale Kompetenz verankert. Die Förderung erfolgt anhand einer Vielfalt an Texten und Themen, um die Lesefähigkeit in unterschiedlichen Kontexten zu entwickeln. Dabei ist laut Lehrplan vorgesehen, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Textsorten und Themen in Berührung kommen, um ihre Lesekompetenz in vielfältigen Kontexten zu entwickeln.“ Die Auswahl der Inhalte liege im pädagogischen Gestaltungsspielraum der Lehrperson. Maßgeblich sei immer, dass die Aufgabenstellungen altersgerecht sind und den Aufbau der Lesekompetenz gezielt unterstützen.
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