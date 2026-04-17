„Ramadan-Text“ sorgt in Mittelschule für Wirbel

Diese teilte der „Krone“ folgendes mit: „Im Deutschunterricht der Mittelschule ist das sinnerfassende Lesen als zentrale Kompetenz verankert. Die Förderung erfolgt anhand einer Vielfalt an Texten und Themen, um die Lesefähigkeit in unterschiedlichen Kontexten zu entwickeln. Dabei ist laut Lehrplan vorgesehen, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Textsorten und Themen in Berührung kommen, um ihre Lesekompetenz in vielfältigen Kontexten zu entwickeln.“ Die Auswahl der Inhalte liege im pädagogischen Gestaltungsspielraum der Lehrperson. Maßgeblich sei immer, dass die Aufgabenstellungen altersgerecht sind und den Aufbau der Lesekompetenz gezielt unterstützen.