Trotz zweier Klimatickets: Steirerin zahlt extra

Eine obersteirische Pensionistin pendelt jede Woche nach Klagenfurt zu ihrer Familie. Sie besitzt die regionalen Klimatickets für beide Bundesländer – doch für die kurze Strecke über die Grenze ist ein eigener Fahrschein nötig. Das ist eine „Groteske“, ärgern sich die Betroffenen.
Die Ticket-Posse im Koralmtunnel sorgt seit Monaten für Schlagzeilen: Selbst wer ein steirisches und ein Kärntner Klimaticket besitzt, muss für den Abschnitt zwischen dem letzten steirischen und dem ersten Kärntner Bahnhof eine eigene Fahrkarte lösen. Grund ist das sogenannte Stückelungsverbot in den ÖBB-Tarifbestimmungen und die Frage, wer die Kosten für eine Änderung übernehmen soll. Die Bundesbahnen sehen die zwei Bundesländer in der Pflicht, die wollen oder können das Geld aber nicht locker machen.
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