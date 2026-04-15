Trotz zweier Klimatickets: Steirerin zahlt extra

Die Ticket-Posse im Koralmtunnel sorgt seit Monaten für Schlagzeilen: Selbst wer ein steirisches und ein Kärntner Klimaticket besitzt, muss für den Abschnitt zwischen dem letzten steirischen und dem ersten Kärntner Bahnhof eine eigene Fahrkarte lösen. Grund ist das sogenannte Stückelungsverbot in den ÖBB-Tarifbestimmungen und die Frage, wer die Kosten für eine Änderung übernehmen soll. Die Bundesbahnen sehen die zwei Bundesländer in der Pflicht, die wollen oder können das Geld aber nicht locker machen.