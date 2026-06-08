ZDF-Show: Marina Marx fällt live von der Bühne

Dramatische Sekunden beim „ZDF-Fernsehgarten“: Schlagerstar Marina Marx (35) ist am Sonntag während der Live-Sendung in Mainz plötzlich von der Bühne gestürzt. Die Sängerin stand gerade gemeinsam mit Nino de Angelo (62) für ihren Song „Bella Italia è Amore“ vor den Kameras, als es zu dem Unfall kam.
Mitten im Auftritt übersah die Musikerin offenbar das Ende der Bühne. Nur Augenblicke zuvor hatte sie noch die Zeile „Jetzt beginnt mein Augenblick“ gesungen, dann verschwand sie plötzlich aus dem Blickfeld der Zuschauer und prallte hinter der Bühne gegen eine Mauer.
Marina Marx singt trotz Sturz einfach weiter
Der Schreckmoment hielt die Schlagersängerin jedoch nicht auf. Statt den Auftritt abzubrechen, rappelte sich Marina Marx sofort wieder auf und sang unbeirrt weiter. Das Publikum reagierte mit großem Applaus auf ihren professionellen Umgang mit der Situation.
Besonders bemerkenswert: Den restlichen Song absolvierte Marina Marx kurzerhand barfuß. Ihre High Heels hatte sie nach dem Sturz ausgezogen.
Auch die TV-Regie reagierte blitzschnell. Die Kameras schwenkten unmittelbar von der Nahaufnahme auf eine Totale des Geländes, während sich die Verantwortlichen vergewisserten, dass die Sängerin nicht schwer verletzt wurde.
Die Sängerin teilte den Sturz auf ihrem Instagram-Account:
Nino de Angelo reagiert geschockt
Nach dem Ende des Auftritts war Nino de Angelo die Sorge deutlich anzumerken. Während das Publikum applaudierte, wandte er sich direkt an seine Duettpartnerin.
„Oh mein Gott! Das war alles so geplant“, scherzte der Sänger zunächst, fragte dann aber sofort besorgt nach: „Marina, alles okay?“
Die 35-Jährige blieb gelassen, lehnte sich kurz an ihren Kollegen und signalisierte schnell Entwarnung. „Alles bestens“, antwortete sie, bevor sie ihre Schuhe einsammelte und die Bühne verließ.
Marina Marx meldet sich nach dem Unfall
Wenige Stunden später sprach Marina Marx auf Instagram selbst über den Bühnen-Unfall. Ihre Fans konnten aufatmen: Ernsthaft verletzt wurde die Sängerin offenbar nicht.
Ganz ohne Folgen blieb der Sturz allerdings nicht. „Mein Arm wird komplett blau und mir ist noch etwas schwummrig“, erklärte sie in einem Video.
Gleichzeitig stellte sie klar, dass ihre Schuhe nicht die Ursache für den Unfall waren. „Es lag nicht an meinen Schuhen. Da war ein Abgrund und ich habe so gefeiert auf der Bühne. Dann bin ich darüber getreten und runtergefallen“, schilderte die Sängerin den Vorfall.
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