Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Andersdorfer Kirche

Würmer im Altar: Kirche muss restauriert werden

Kärnten
08.06.2026 14:00
Das Team bei den Restaurierungsarbeiten mit Pfarrgemeinderat Albert Wutscher.
Das Team bei den Restaurierungsarbeiten mit Pfarrgemeinderat Albert Wutscher.(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

In der Filialkirche Andersdorf in Kärnten wird dem historischen Altar aufwendig neues Leben eingehaucht. Ein vierköpfiges Restaurationsteam war mit der „Krone“ vor Ort.

0 Kommentare

Klopf-, Schleif- und Sägegeräusche hallen derzeit durch die Filialkirche im kleinen Andersdorf in der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal. Was sonst ein Ort der Ruhe ist, gleicht aktuell einer Werkstatt. In der Kirche, die nur vereinzelt für Messen genutzt wird, wird momentan intensiv gearbeitet.

Abdeckplanen, Pinsel und Werkzeuge bestimmen das Bild im Altarraum. Pfarrgemeinderat Albert Wutscher: „Ein vierköpfiges Team aus der Steiermark saniert den historischen Altar samt Tabernakel und Figuren, auch die wurmbefallene Kanzel wird restauriert.“ Gearbeitet wird auf einem Gerüst, um alle Bereiche zu erreichen.

„Besonders beim Untergrund des Altars war der Schaden deutlich“, erklärt Sanierer Valentin Schaunigg. „Holzwürmer haben sich in mehrere Teile hineingefressen, begünstigt durch Feuchtigkeit und das alte Material.“ Einzelne Elemente mussten bereits ausgebaut werden.

Mit viel Liebe zum Detail werden sämtliche Statuen vom Altar restauriert.
Mit viel Liebe zum Detail werden sämtliche Statuen vom Altar restauriert.(Bild: Elena Überbacher)
Die Holzwürmer haben sich durch Holzteile des Altars gebissen.
Die Holzwürmer haben sich durch Holzteile des Altars gebissen.(Bild: Elena Überbacher)

Die Arbeiten sind aufwendig – auch finanziell. „Die Restauration kostet aufgrund des Denkmalschutzes eine Menge Geld“, so Albert Wutscher, der seit beinahe 50 Jahren im Pfarrgemeinderat tätig ist.

Bereits 2025 mussten umfassende Sanierungen im Gotteshaus durchgeführt werden: Bänke wurden entfernt, der Boden wurde isoliert, die Wände wurden neu ausgemalt, Fresken wurden restauriert.

So schaut der Altar aktuell aus. Nach der Baustelle werden dort wieder Messen abgehalten.
So schaut der Altar aktuell aus. Nach der Baustelle werden dort wieder Messen abgehalten.(Bild: Elena Überbacher)
Der Altartisch aus Eschenholz wurde schon im Jahr 2025 neu angefertigt.
Der Altartisch aus Eschenholz wurde schon im Jahr 2025 neu angefertigt.(Bild: Elena Überbacher)
Das Blattgold besteht aus 23 Karat Gold – damit restauriern die Arbeiter sämtliche ...
Das Blattgold besteht aus 23 Karat Gold – damit restauriern die Arbeiter sämtliche Kirchengegestände.(Bild: Elena Überbacher)
Auch der Tabernakel wird neu gemacht.
Auch der Tabernakel wird neu gemacht.(Bild: Elena Überbacher)

„Finanziert wird das Projekt über mehrere Quellen, darunter Land Kärnten, Stift St. Paul, Diözese Gurk und Bundesdenkmalamt sowie Eigenmittel und Sponsoren“, erklärt Wutscher.

Im August soll das Projekt abgeschlossen sein: Läuft alles nach Plan, wird der sanierte Hochaltar bei einer Segnung am 23. August präsentiert. Die Pfarrgemeinde freue sich schon darauf.

Zitat Icon

Hinter den Arbeiten steckt viel Liebe zum Detail. Jedes Werk ist einzigartig. Das macht die Arbeiten jedes Mal aufs Neue herausfordernd.

Valentin Schaunigg, Meister im Vergolden und Staffieren

Erst im Jahr 2025 wurden die Bänke wegen der Würmer herausgenommen, der Boden gegen Feuchtigkeit isoliert und die Wände neu ausgemalt. Dabei wurden auch die Fresken restauriert

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
08.06.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Eine der Raketen (Bild) schlug in der Nähe der Stadt Jericho im besetzten Westjordanland ein.
Nach Bomben-Eskalation
Iran stellt Beschuss gegen Israel vorerst ein
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Schock für Vater
Mädchen (3) zerschnippelt 1800 US-Dollar!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
223.587 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
128.502 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
98.996 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1441 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1343 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1325 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Mehr Kärnten
Andersdorfer Kirche
Würmer im Altar: Kirche muss restauriert werden
Wegen Starkregen
Murenabgänge, überflutete Straßen und Sperren
Zahlung aufgeschoben
Lösung gefunden! Stadt zieht bei Flughafen mit
Vanessa Mai legt an
Starnacht am Wörthersee: „Ein bisschen wie Urlaub“
Nicht herstellbar
Enormer Bedarf: Ihre Blutspende rettet Leben!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf