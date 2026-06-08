Würmer im Altar: Kirche muss restauriert werden

Klopf-, Schleif- und Sägegeräusche hallen derzeit durch die Filialkirche im kleinen Andersdorf in der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal. Was sonst ein Ort der Ruhe ist, gleicht aktuell einer Werkstatt. In der Kirche, die nur vereinzelt für Messen genutzt wird, wird momentan intensiv gearbeitet.