Pferdeanhänger überschlug sich: Tiere eingeklemmt

Am Sonntag mussten im Lungau drei Pferde aus einer misslichen Lage befreit werden. Auf der Preber Straße überschlug sich ein Anhänger mit drei Tieren an Bord und blieb in einem Wald liegen. Der Hänger hatte sich zuvor vom Zugfahrzeug gelöst. Die drei Pferde wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.