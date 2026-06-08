Pferdeanhänger überschlug sich: Tiere eingeklemmt

Am Sonntag mussten im Lungau drei Pferde aus einer misslichen Lage befreit werden. Auf der Preber Straße überschlug sich ein Anhänger mit drei Tieren an Bord und blieb in einem Wald liegen. Der Hänger hatte sich zuvor vom Zugfahrzeug gelöst. Die drei Pferde wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.
Als die Feuerwehr Tamsweg am Unglücksort eintraf, sicherten sie zunächst den Anhänger und befreiten dann rasch ein Pferd und ein Fohlen aus der Notlage. Mit einem hydraulischen Rettungsgerät konnte auch das dritte Tier nach rund 30 Minuten befreit werden.
Warum sich der Anhänger löste, ist noch nicht bekannt. Für die Dauer der Einsatz- und Bergungsarbeiten war die Preber Landesstraße vollständig gesperrt.
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